POL-HH: 260127-2. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt

Zeit: seit 26.01.2026, 17:30 Uhr

Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 16-jährigen Rawan Al Tuwaijari und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ das Mädchen am Montagabend ein Rahlstedter Krankenhaus und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der 16-Jährigen, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund hat heute eine Richterin am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 16 bis 18 Jahre - circa 175 cm groß - braune, lange Haare - bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze und einer schwarzer Jogginghose - trägt mutmaßlich eine rote Tasche bei sich

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 145) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

