POL-HH: 240403-2. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende für die Bundesautobahn 7

Zeit: Freitag, 05.04.2024, 22:00 Uhr bis Montag, 08.04.2024, 05:00 Uhr Ort: Bundesautobahn (BAB) 7, Richtungsfahrbahn Nord zwischen den Anschlussstellen (AS) Heimfeld und Bahrenfeld sowie Elbtunnel

Im Rahmen von Bauarbeiten sind am kommenden Wochenende erneut Sperrungen der BAB 7 erforderlich. In diesem Zusammenhang werden die Richtungsfahrbahn Nord zwischen den AS Heimfeld und Bahrenfeld für 55 Stunden sowie der Elbtunnel in der Nacht von Samstag auf Sonntag für 13 Stunden voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Im Rahmen der Erweiterung der Hochstraße Elbmarsch (K 20), zu der parallel die Erweiterung der A7 von sechs auf acht Fahrstreifen bewerkstelligt wird, werden erneut Arbeiten erforderlich. Neben unter anderem der Montage von Verkehrszeichenbrücken erfolgen auch Softwareanpassungen am Verkehrsrechner im Elbtunnel, sodass auch die Südrichtung temporär gesperrt werden muss.

Die am Freitag um 22:00 Uhr beginnende Sperrung der Richtungsfahrbahn Nord wird bereits mit Sperrungen der Rampen an den AS Heimfeld, Waltershof und Othmarschen ab jeweils 21:00 Uhr eingeleitet.

Die Polizei Hamburg empfiehlt daher eine weiträumige Umfahrung des betroffenen Bereiches. Hinweise sind unter anderem durch LED-Beschilderungen ausgewiesen.

Weitere Informationen sind der Homepage der Autobahn GmbH zu entnehmen: https://www.autobahn.de/die-autobahn/verkehrsmeldungen/detail/a7-k20-hochstrasse-elbmarsch-55-stunden-sperrung-richtungsfahrbahn-nord-ab-freitag-den-54-2200-uhr-bis-montag-den-84-500-uhr-und-vollsperrung-elbtunnel-ab-samstag-den-64-2000-uhr-bis-sonntag-den-74-900-uhr-1

