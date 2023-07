Polizei Hamburg

POL-HH: 230710-2. Unbekannte Täterinnen erbeuten Rolex-Uhren in Blankenese und Rotherbaum - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeiten:

a) 07.07.2023, 12:45 Uhr b) 08.07.2023, 10:57 Uhr

Tatorte:

a) Hamburg-Rotherbaum, Heimhuder Straße b) Hamburg-Blankenese, Godeffroystraße

Unbekannte Täterinnen haben am Freitag und Samstag in zwei Fällen hochwertige Uhren erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

a) Am Freitagmittag war ein 84-jähriger Mann der Heimhuder Straße von einer ihm unbekannten Frau angesprochen worden. In gebrochenem Englisch fragte sie, ob er ihr bei der Arbeitssuche helfen könne. Die Frau suchte dabei mehrfach gezielt den Körperkontakt, woraufhin der Mann sie wegstieß. Kurze Zeit später stellte er schließlich das Fehlen seiner Rolex-Uhr fest.

Die Unbekannte wird bislang wie folgt beschrieben:

- weiblich - etwa 1,60 m bis 1,65 m - kräftige Statur - etwa Mitte 30 - schulterlange, blonde Haare - Brille mit runden Gläsern - trug eine helle Oberbekleidung und eine dunkle Hose

Die örtliche Kripo (LKA 132) hat die Ermittlungen aufgenommen.

b) Am Samstagvormittag wurde eine 72-jährige Frau in Blankenese auf ihrem Nachhauseweg vom Einkaufen von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Die Täterin hielt die Frau dabei auch fest. Als die 72-Jährige um Hilfe rief, ließ die Unbekannte von ihr ab und flüchtete zu einem silbernen Mercedes-Benz Kombi, in dem ein mutmaßlicher Komplize wartete. Gemeinsam fuhren sie schließlich in unbekannte Richtung davon. Kurze Zeit später stellte die Frau fest, dass die Unbekannte ihre Rolex-Uhr erbeutet hatte.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - etwa 1,65 m bis 1,70 m - etwa 25 bis 30 Jahre - südländisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - trug eine blaue Bluse und ein Halstuch - sprach gebrochen Englisch

Auch in diesem Fall hat die örtliche Kripo die Ermittlungen übernommen (LKA 124).

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Täterinnen geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den geschilderten Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden.

