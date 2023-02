Polizei Hamburg

POL-HH: 230209-1. Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung: Verdächtiger zu Überfällen auf Discounter in Barmbek-Süd und Dulsberg zugeführt

Hamburg (ots)

Ein aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung vom 07.02.2023 eingegangener Zeugenhinweis hat die Ermittler des zuständigen Raubdezernates (LKA 154) auf die Spur eines 41-Jährigen gebracht. Der dringend Tatverdächtige ist gestern Abend vorläufig festgenommen worden.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangenen Pressemitteilungen, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5391737 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5434950, verwiesen.

Gestern gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis auf den mutmaßlichen Täter, einen 41 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen. Im Rahmen der Vollstreckung eines durch die Staatsanwaltschaft erwirkten Eilbeschlusses nahmen Zivilfahnder den dringend Tatverdächtigen gestern Abend in seiner Wohnung in der Altonaer Altstadt widerstandslos vorläufig fest. Hierbei wurden sie von der Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE) unterstützt. Neben Beweismitteln beschlagnahmten die Polizisten noch circa 50 Gramm einer mutmaßlich synthetischen Droge.

Der dringend Tatverdächtige wurde noch im Laufe der Nacht dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich heute vor einem Haftrichter verantworten muss.

Die Ermittlungen des LKA 154 und der Staatsanwaltschaft dauern an.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell