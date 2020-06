POL-HH: 200613-1. Abschlussmeldung zum heutigen Polizeieinsatz

Polizei Hamburg

Zeit: 13.06.2020; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Anlässlich der Versammlungslage kam es heute zu einem größeren Polizeieinsatz, zu dessen Hintergrund zunächst auf die gesonderte Pressemitteilung vom 12.06.2020 verwiesen wird (200612-1.).

Unter dem Tenor "Zusammen gegen Polizeigewalt und Rassismus" sollte im Bereich des Hamburger Hauptbahnhofs eine Versammlung stattfinden, für die zwei Versammlungsorte vorgesehen waren. Die Versammlung in der Kirchenallee wurde mangels Teilnehmern abgesagt. Am Versammlungsort in der Adenauerallee hielten sich in der Spitze etwa 300 Teilnehmer auf. Gegen 16:30 Uhr wurde die friedlich verlaufene Versammlung vorzeitig beendet.

Unter dem Tenor "Mahnwache für das Grundgesetz" fand in der Ludwig-Erhard-Straße eine weitere Versammlung statt. In der Spitze hielten sich etwa 370 Teilnehmer am Versammlungsort auf. Gegen 18:00 Uhr wurde die friedlich verlaufene Versammlung beendet.

Insgesamt waren heute zunächst rund 450 Beamte eingesetzt. Angesichts der festgestellten Teilnehmerzahlen hat die Polizei allerdings bereits frühzeitig damit begonnen, die Zahl der Einsatzkräfte deutlich zu reduzieren.

