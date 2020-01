Polizei Hamburg

POL-HH: 200110-3. Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen wegen Betäubungsmittelhandels in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.11.2019 - 09.01.2020, 19:25 Uhr Tatort: Hamburg-Bergedorf, Ladenbeker Furtweg

Ermittler des Drogendezernats (LKA 62) haben mit Unterstützung von Fahndern des Polizeikommissariats 43 (PK 43) und der Wasserschutzpolizei (WSP 64) gestern Abend in Bergedorf Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwei 24- und 28-jährige Brüder vollstreckt. Die beiden Männer sind verdächtig, mit nicht geringen Mengen Kokain gehandelt und hierbei auch den Betreiber eines sogenannten "Kokaintaxis" beliefert zu haben (siehe hierzu PM 191114-2.).

Mehrere Wochen lang ermittelten die Beamten gegen die Brüder und erwirkten schließlich über die Staatsanwaltschaft Hamburg Durchsuchungsbeschlüsse für ihre Wohnungen.

Gestern Nachmittag nahmen Fahnder den 24-jährigen Türken in seinem Pkw Smart in Neuallermöhe vorläufig fest und durchsuchten ihn. In seiner Jackentasche fanden die Polizisten vier Gramm portioniertes Kokain und stellten dieses sicher.

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten lediglich in der Wohnung seines 28-jährigen Bruders, einem deutschen Staatsangehörigen, belastendes Material: Es wurden jeweils 50 Gramm zweier rauschgiftverdächtiger Substanzen sichergestellt, 500 Schuss scharfe Munition, 3.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie eine größere Menge in Deutschland nicht zugelassener Potenzmittel.

Der 28-Jährige wurde während der Durchsuchung nicht von den Beamten angetroffen. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung mangels Haftgründen von der Polizei entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

