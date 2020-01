Polizei Hamburg

POL-HH: 200109-4. Erste Erkenntnisse nach Brand in Grundschule in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Zeit: 09.01.2020, 04:40 Uhr Ort: Hamburg-Rahlstedt, Brunskamp

In den frühen Morgenstunden kam es in Rahlstedt zu einem Brand in einer Grundschule. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand meldeten Anwohner, dass es in der Grundschule brennt. Durch die Feuerwehr wurde der Brand im Erdgeschoss des Gebäudes, in dem sich offenbar mehrere Klassenräume befinden, gelöscht. Das Schadensausmaß steht noch nicht abschließend fest.

Spezialisten der Fachdienststelle für Branddelikte (LKA 45) haben die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler gehen aufgrund der bisherigen Erkenntnisse von Brandstiftung aus.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen war ein 21-jähriger Deutscher von Zivilfahndern als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Der Mann wurde später mangels dringenden Verdachts wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

