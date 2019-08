Polizei Hamburg

POL-HH: 190827-2. Maßnahmen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität

Hamburg (ots)

Zeit: 26.08.2019, 05:30 Uhr bis 27.08.2019, 03:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Bei einem weiteren Einsatz der Task Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Rauschgiftfahnder insgesamt 87 Personen überprüft. Die Beamten sprachen einen Platzverweis und 27 Aufenthaltsverbote aus.

Es wurden drei Strafanzeigen gegen mutmaßliche Dealer sowie sechs Strafanzeigen wegen des Verdachts des Erwerbs bzw. Besitzes von Betäubungsmitteln gefertigt.

In einem Fall beobachteten die Fahnder in Harburg einen polizeibekannten Dealer bei einer mutmaßlichen Austauschhandlung. Bei der Überprüfung des 41-jährigen Türken fanden die Beamten mehrere Heroin-Tränen, die der Mann in einer Hosentasche, in der Unterhose und im Mundraum versteckt hatte. Sowohl diese insgesamt 7 Gramm Heroin als auch ein mutmaßliches Dealhandy und 20 Euro mutmaßliches Dealgeld stellten die Beamten sicher. Der zunächst vorläufig festgenommene Mann wurde später mangels Haftgründen auf freien Fuß entlassen.

Darüber hinaus vollstreckten Ermittler des Drogendezernats (LKA 68) gestern am frühen Abend in Jenfeld einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 18-jährigen Deutschen. Er steht im Verdacht, Ecstasy-Tabletten an ein 13-jähriges Mädchen verkauft zu haben. Bei der Durchsuchung der elterlichen Wohnung fanden die Beamten im Zimmer des Tatverdächtigen eine Ecstasy-Tablette, die sie als Beweismittel sicherstellten. Der 18-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und verblieb mangels Haftgründen später auf freiem Fuß.

