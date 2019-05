Polizei Hamburg

POL-HH: 190528-1. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind in Hamburg-Poppenbüttel

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.05.2019, 18:05 Uhr Unfallort: Hamburg-Poppenbüttel, Ulzburger Straße/ Poppenbütteler Berg

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern Abend ein siebenjähriger Junge schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) hat die ersten Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Junge in einer Gruppe von mehreren Kindern auf dem Gehweg an der rot anzeigenden Fußgängerampel an der Kreuzung Harksheider Straße/ Poppenbütteler Berg.

Plötzlich löste sich der Junge aus der Gruppe und lief auf die Fahrbahn. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug die Ulzburger Straße in Richtung Poppenbütteler Berg und konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern.

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Harksheider Straße in Richtung Norderstedt und der Poppenbütteler Berg für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

