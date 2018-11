POL-GM: 261118-1262: Reh ausgewichen - Fahrzeug landet auf dem Dach - vier Verletzte

Nümbrecht (ots) - Mit ihrem Fahrzeug überschlagen haben sich am Samstagabend (24. November) vier Insassen eines silbernen Audis. Dabei zogen sich drei Personen leichte Verletzungen und eine Person schwere Verletzungen zu. Der 18-jährige Fahrer des Audis fuhr um 21:35 Uhr auf der L320 (Harscheider Straße) aus Richtung Harscheid kommend in Richtung Linscheid. Nach eigenen Angaben überquerte in dem dortigen Waldgebiet plötzlich ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn. Der 18-Jährige versuchte eine Kollision zu verhindern, bremste und lenkte nach links. Das Reh blieb unverletzt; der 18-Jährige verlor jedoch die Kontrolle über seinen Wagen. Der Audi kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach. Die vier Insassen (18-jähriger Fahrer, eine 15-Jährige und zwei 19-Jährige) konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Drei Rettungswagen und ein Notarzt kümmerten sich vor Ort um die Verletzten und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 19-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, die übrigen verletzten sich leicht. An dem Audi entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

