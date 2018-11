POL-GM: 251118-1259: Aufmerksame Zeugin verhinderte Handtaschendiebstahl

Gummersbach (ots) - Durch das Eingreifen einer Zeugin konnte am Freitagvormittag (23. November) in Dieringhausen ein Handtaschendiebstahl verhindert werden. Die 41-Jährige bemerkte gegen 11.40 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflandmarktes in Dieringhausen einen Unbekannten, der sich ein älteres Ehepaar als Opfer ausgewählt hatte. Während die 79 und 82 Jahre alten Senioren den Einkauf in den Kofferraum ihres Autos luden, öffnete der Mann die Beifahrertüre und nahm die dort liegende Handtasche an sich. Als die Zeugin den Mann daraufhin lautstark ansprach, ließ dieser die Tasche fallen und flüchtete. Die Zeugin versuchte den Mann noch festzuhalten; er konnte sich aber los reißen und lief in Richtung Aldi-Markt davon. Er war etwa 165 - 170 cm groß, etwa 35 - 45 Jahre alt, von südländischem Typ,hatte kurze, schwarze Haare und trug einen grünen Pullover. Mitgeführt hat er eine Tasche mit Rollen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

