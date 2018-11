POL-GM: 251118-1258: Betrunken Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Marienheide (ots) - Ein umgefahrenes Verkehrsschild am Kreisverkehr L 306 / Müllenbacher Straße in Marienheide-Rodt meldete in der Nacht zu Samstag (24. November) ein Verkehrsteilnehmer der Polizei. Als diese gegen 03.40 Uhr am Unfallort eintraf, hatte sich der Verursacher bereits entfernt. Weit gekommen war er allerdings nicht - etwa 300 Meter entfernt war ein 25-Jähriger aus Kierspe gerade dabei, das beim Unfall schwer beschädigte Vorderrad zu wechseln. Der 25-Jährige aus Kierspe gab zu, die Kontrolle über den Wagen verloren zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weil ein Vortest einen Wert von 2,8 Promille anzeigte, ließ die Polizei dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnehmen.

