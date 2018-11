POL-GM: 241118 - 1255 Gummersbach, Westtangente Höhe Mühle, Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Gummersbach (ots) - Am 24.11.2018 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Nümbrechter mit seinem Klein-Laster die Westtangente von Gummersbach kommend in Richtung Autobahnzubringer. In Höhe der Ortslage Mühle verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen das Auto eines 61-jährigen Wiehlers welcher in Richtung Gummersbach unterwegs war. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge wurden sowohl der 21-jährige als auch der 61-jährige verletzt. Ebenso wurde auch die 56-jährige Beifahrerin des 61-jährigen, ebanfalls aus Wiehl, verletzt. An den Fahrzeugen entstand zudem mittlerer Sachschaden. Bei der Aufnahme des Unfalls wurde bei dem 21-jährigen Alkoholeinfluß festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie die in der Folge erforderliche Reinigung der Fahrbahn wurde der Abschnitt der Westtangente für einen Zeitraum von 3 Stunden komplett für den Verkehr gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

