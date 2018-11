POL-GM: 231118-1253: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall verletzt

Nümbrecht (ots) - Am Freitagmorgen (23. November) sind auf der L 339 in Gaderoth zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 07.25 hatte eine 52-jährige Nümbrechterin von der Oberwiehler Straße auf die Gadostraße (L 339) abbiegen wollen. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen einer 53-Jährigen aus Waldbröl, die auf der Gadostraße in Richtung Breunfeld unterwegs war. Während die 52-Jährige mit leichten Verletzungen davon kam, musste ihre Unfallgegnerin schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten, die sich bis etwa 10.00 Uhr hinzogen, musste die Polizei den Verkehr zum Teil ableiten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell