POL-GM: 251118-1257: Drei Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen

Engelskirchen (ots) - Drei Autos und ein Hinweisschild haben drei zunächst unbekannte Personen am Sonntagmorgen (25. November) in Ründeroth beschädigt - die Polizei konnte in Tatortnähe drei Männer antreffen, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Gegen vier Uhr hatte ein Anwohner der Hüttenstraße lauten Krach gehört und beim Blick aus dem Fenster drei Männer gesehen, die gegen Autos traten und ein Schild aus der Verankerung rissen. Kurze Zeit später traf die Polizei in Tatortnähe auf drei Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Gegen die drei Männer aus Engelskirchen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

