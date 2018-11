POL-GM: 261118-1261: Fußgängerin von Pkw erfasst - schwer verletzt

Gummersbach (ots) - Eine 67-jährige Gummersbacherin ist bei einem Verkehrsunfall auf der Brunohler Straße am Sonntagnachmittag (25. November) schwer verletzt worden. Um 17:40 Uhr überquerte die Seniorin die Brunohler Straße in Höhe der Bushaltestelle "Brunohl". Ein 33-jähriger Gummersbacher fuhr mit seinem roten Ford auf der Brunohler Straße in Fahrtrichtung Osberghausen. Er erkannte die Fußgängerin, die die Fahrbahn von links nach rechts überquerte, zu spät. Zwar bremste er noch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 67-Jährige verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

