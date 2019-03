Polizei Hamburg

POL-HH: 190308-2. Hamburger Ergebnisse der länderübergreifenden Einsatzmaßnahmen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Hamburg (ots)

Zeitraum: 07.03.2019, 14:00 Uhr - 21:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls durch reisende Tätergruppierungen ist nach wie vor ein Schwerpunkt polizeilicher Aufgabenwahrnehmung. Insbesondere der Wohnungseinbruch ist in besonderer Weise dazu geeignet, das subjektive Sicherheitsempfinden der Betroffenen nachhaltig zu beeinträchtigen.

Am gestrigen Tage fanden hierzu in den Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein länderübergreifend abgestimmte polizeiliche Maßnahmen statt.

Im Hamburger Stadtgebiet wurden dabei im oben genannten Zeitraum insgesamt 10 Kontrollstellen teils zeitlich überlappend auf mehreren bedeutsamen Verkehrsachsen eingerichtet, um mutmaßlich relevante Personen aus diesem Deliktsbereich festzustellen, zu identifizieren und ggf. auch festzunehmen.

Die Beamten überprüften dabei 582 Fahrzeuge und 846 Personen.

Es wurden 16 Strafanzeigen (u.a. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verdacht des illegalen Aufenthaltes) und 20 Verkehrsstrafanzeigen (u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung)gefertigt.

Gegen 16:00 Uhr versuchte sich der Fahrer eines Pkw, unmittelbar vor einer Kontrollstelle in der Langenhorner Chaussee durch Wenden der Überprüfung zu entziehen und wurde wenig später durch Zivilkräfte aufgestoppt. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Beifahrer bestand darüber hinaus ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen. Der Beifahrer wurde verhaftet, gegen den Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei der Überprüfung einer Personengruppe am Bahnhof Klein Flottbek wurde ein Haftbefehl gegen einen aus Albanien stammenden Mann wegen ausländerrechtlicher Verstöße vollstreckt.

Gegen 16:20 Uhr nahmen Fahndungskräfte aus dem Einsatz einen 16-jährigen Ägypter und einen 18-jährigen Deutschen im Denksteinweg in Hamburg-Jenfeld vorläufig fest, die kurz zuvor einen 19-Jährigen in der Jenfelder Allee überfallen und dessen Handy geraubt hatten. Das geraubte Handy wurde sichergestellt, die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder entlassen.

Bei der Überprüfung der Insassen eines Mercedes CLK 200 (18,19,21) an einer Kontrollstelle in der Sieker Landstraße in Hamburg-Rahlstedt stellten die Beamten knapp 100 Gramm Marihuana, zwei Feinwaagen und 1080 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher.

Die Auswertungen zu den gewonnenen Erkenntnissen aus den Überprüfungen dauern nunmehr an.

Daneben wurden in über 1.000 Gesprächen interessierte Bürger über Präventionstipps im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruchdiebstahl informiert.

Die Polizei Hamburg war insgesamt mit knapp 370 Beamten im Einsatz und wird auch zukünftig den Fahndungsdruck auf reisende Einbrecherbanden konsequent weiter hochhalten.

Wun.

