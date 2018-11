POL-HH: 181112-1. Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Elektrofachmarkt und Verhaftung eines Tatverdächtigen

3 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots) - Tatzeit: 30.12.2017, 19:09 Uhr Tatort: Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Zollstraße

Nach einem Überfall auf einen Elektrofachmarkt im Dezember 2017 (siehe auch PM 180101-3.) ist heute in den frühen Morgenstunden ein 25-jähriger Tatverdächtiger an seiner Wohnanschrift in Jesteburg (Niedersachsen) verhaftet worden. Nach zwei weiteren Mittätern fahndet die Polizei Hamburg nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera.

Nach umfangreichen Ermittlungen des für die Region Wandsbek zuständigen Raubdezernats (LKA 154) konnte der 25-jährige Deutsche identifiziert werden.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte für den Tatverdächtigen beim Amtsgericht einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde heute Morgen unter Zugangssicherung von Spezialeinsatzkräften in Jesteburg verhaftet und dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt.

Des Weiteren wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach zwei noch unbekannten Mittätern erwirkt.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Hamburg im Februar 2018 eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro (in Worten dreitausend) ausgesetzt (siehe hierzu auch 180219-5.). Die Summe der Belohnung ist inzwischen auf 9.000 Euro (in Worten neuntausend) erhöht worden.

Zeugen, die Hinweise zu den abgebildeten Männern geben können bzw. diese kennen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden.

