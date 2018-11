POL-HH: 181111-2. Zwei Fahrzeugsicherstellungen nach verbotenem Fahrzeugrennen

Hamburg (ots) - Zeit: 10.11.2018, 23:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Nach einem verbotenen Fahrzeugrennen in den späten Samstagabendstunden stellten Polizeibeamte zwei Pkw BMW (1er) sicher und Beschlagnahmten die Führerscheine der beiden Fahrzeugführer (22, 30).

Eine Zeugin wurde auf die beiden Fahrzeuge aufmerksam, als diese sie während der Fahrt in ihrem Pkw in Bereich Hamburg-Harvestehude mit überhöhter Geschwindigkeit überholten und im weiteren Verlauf nach weiteren Überholmanövern so eng wieder einscherten, dass die überholten Pkw-Fahrer stark bremsen mussten, um eine Kollision zu vermieden.

Die Zeugin informierte den polizeilichen Notruf. Aufgrund der durchgegebenen Informationen konnten die Fahrzeuge letztlich in Hamburg-Langenhorn gestellt werden.

Bei den Fahrern handelt es sich um einen 22-jährigen Mann und eine 30-jährige Frau, welche sich nach Angaben von Zeugen während des Rennens einen "Teddy" überreichten, während sie nebeneinander fuhren.

Darüber hinaus sei beim Anfahren zum Teil so stark beschleunigt worden, dass Reifen durchdrehten und das Heck eines Fahrzeugs ausbrach. Des Weiteren seien auch Busspuren während der Fahrmanöver benutzt worden.

Die Führerscheine wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hamburg beschlagnahmt und die Fahrzeuge als Tatmittel sichergestellt.

Es wurden Strafanzeigen gegen die beiden Fahrzeugführer gefertigt.

