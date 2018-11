POL-HH: 181112-3. Zwei Zuführungen nach Diebstahl von Babynahrung in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots) - Tatzeit: 10.11.2018, 12:00 Uhr Tatort: Hamburg-Bramfeld, Pezolddamm

Polizeibeamte nahmen Samstagmittag zwei Georgier (38, 42) wegen des Verdachts des gewerbsmäßigem Diebstahls von Babynahrung vorläufig fest. Die Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26).

Den Beamten des Polizeikommissariats 38 fiel ein Pkw (Mercedes-Benz) auf, der vor der Filiale eines Drogeriemarktes in Hamburg Rahlstedt (Hermann-Balk-Straße) geparkt wurde. Zwei Männer verließen das Fahrzeug, betraten die Filiale und wollten sich anschließend fluchtartig wieder von dort entfernen.

Die Männer im Pkw wurden von den Polizeibeamten an der Abfahrt gehindert und kontrolliert. Bei der Überprüfung des Pkw fanden die Beamten große Mengen an hochpreisiger Babynahrung, für deren rechtmäßigen Erwerb die beiden Georgier keinen Nachweis hatten.

Die weiteren Ermittlungen am Polizeikommissariat 38 ergaben, dass die beiden Georgier Teile der Nahrung in einer weiteren Drogeriefiliale im Pezolddamm gestohlen hatten. In der Rahlstedter Filiale kam es aufgrund des aufmerksamen Personals offenbar nur zu Vorbereitungshandlungen.

Die beiden Georgier waren bereits am 06.11.2018 im Raum Wolfenbüttel wegen der gleichen Tat ermittelt und festgenommen geworden.

Die Männer wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung einem Haftrichter zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das für die Region zuständige Landeskriminalamt (LKA 151). Insbesondere wird geprüft, ob die Tatverdächtigen für weitere Diebstahlsdelikte in Betracht kommen.

