Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt

Kampen - Zweiter Nachtrag

Zeugenaufruf

Sylt / Kampen (ots)

Am 27.05.2024 wurde seitens der Polizeidirektion Flensburg über zwei Vorfälle vom Pfingstwochenende in Kampen auf Sylt berichtet. In einem der Fälle sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

In der Nacht von Pfingstsonntag (19.05.2024) auf Pfingstmontag (20.05.2024) kam es zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr in einem Nachtclub im Braderuper Weg in Kampen zu einem Vorfall, bei dem nach aktuellem Stand der Ermittlungen eine Person die Parole "Deutschland den Deutschen - Ausländer raus" gerufen hat.

Mitarbeiter des Betriebes seien von einem Zeugen auf diesen Umstand hingewiesen worden und hätten den Tatverdächtigen daraufhin des Lokals verwiesen. Die Polizei erhielt erst zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis von dem Sachverhalt, sodass die Identität des Tatverdächtigen bislang nicht feststeht.

Zu dem Tatverdächtigen liegt aktuell nur die vage Beschreibung - etwa 30 Jahre alt und gut gekleidet - vor.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Kriminalpolizei Flensburg ermitteln wegen des Verdachts der Volksverhetzung und suchen nun nach Zeugen des Vorfalls.

- Wer hat den Vorfall mitbekommen?

- Wer kann Hinweise zu der Identität des Tatverdächtigen geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461 - 484 - 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

