Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Glücksburg: Geschwindigkeitskontrolle vor Kindergarten - Viele Verstöße in kurzer Zeit

Glücksburg (ots)

Am Dienstag (27.07.21) führte die Polizei in Glücksburg in der Zeit von 11:30 - 13:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung vor dem Kindergarten im Ulstruper Weg durch. In nur 90 Minuten wurden 20 Verkehrsteilnehmer mit einer Geschwindigkeit von über 44 Km/h gemessen. Erlaubt sind hier 30 Km/h.

Bereits im April wurden an gleicher Stelle innerhalb von zwei Stunden 26 Autofahrer festgestellt, die zu schnell fuhren. Die Polizeistation Glücksburg wird die Kontrollen in dem Bereich fortsetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell