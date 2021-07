Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Angefahrener Wagen gesucht

Husum (ots)

Am Samstag (17.07.21) wurde gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz Dreimühlen (bei Edeka) in der Ostenfelder Straße in Husum ein weinroter Wagen angefahren. Die Unfallverursacherin meldete sich erst später bei der Polizei. Der weinrote Wagen dürfte einen deutlich sichtbaren Schaden haben. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei in Husum (Tel.: 04841 - 830 0) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell