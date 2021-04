Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp: Enkeltrick & Co - Informationsveranstaltung zum Trickbetrug!

Kropp (ots)

Enkeltrick, falscher Polizeibeamter, Schockanrufe, Gewinnversprechen, etc. Die Liste möglicher Betrügereien ist lang, die Masche ist immer dieselbe: Betrüger wollen das Geld von älteren Menschen erlangen!

Am 30. April findet dazu auf dem Edeka/Aldi Parkplatz in der Industriestraße in Kropp eine Informationsveranstaltung statt. In der Zeit von 10 - 13 Uhr informieren die Polizei Kropp, die Kriminalpolizei Schleswig, der Kommunalpräventive Rat Kropp und der Weisser Ring über diese perfiden Taten. Es werden Tipps und Tricks gegebenen, um sich wirksam zu schützen. Unter Einhaltung der Hygienebedingungen wird am Freitagvormittag aufgeklärt und sensibilisiert.

