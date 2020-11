Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Grauer 1-er BMW aus Autowerkstatt entwendet, Polizei sucht Zeugen!

HusumHusum (ots)

In der Nacht von Dienstag (24.11.20) auf Mittwoch (25.11.20) wurde aus einer Autowerkstatt in der Robert-Koch-Straße in Husum ein zur Reparatur abgegebenes Kundenfahrzeug entwendet. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Tür der verschlossenen Werkstatt und entwendeten einen grauen 1-er BMW mit Nordfriesischen Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge in Husum beobachtet, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Wer weiß, wo sich das gestohlene Fahrzeug befindet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell