Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zusammenstoß zwischen Kleinkraftrad und Motorrad

Kürten (ots)

Gestern Nachmittag (07.07.) kam es auf der Wipperfürther Straße zu einer Kollision, bei der zwei Menschen verletzt wurden. Ein jugendlicher Fahrer eines Kleinkraftrads hatte beim Abbiegen ein ihm entgegenkommendes Motorrad übersehen.

Gegen 14:40 Uhr war ein 61-jähriger aus Wipperfürth mit seinem Motorrad auf der Wipperfürther Straße in Fahrtrichtung Kürten unterwegs. Auf Höhe einer Einmündung kamen ihm auf einer Linksabbiegerspur zwei Kräder entgegen. Das erste bog noch vor ihm links in die Straße Hungenbach ab. Auch das Kleinkraftrad dahinter bog links ab und übersah dabei den 61-Jährigen, sodass es zur Kollision kam.

Der 61-Jährige wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der 16-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Krädern entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen aufgenommen. (bw)

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