Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Raub in Refrath - Täter flüchten in schwarzem BMW

Bergisch Gladbach (ots)

Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach wurden am Donnerstag (02.07.) gegen 17:50 Uhr zur Dolmanstraße in Refrath gerufen. Unbekannte sollen versucht haben, einen 72-jährigen Bergisch Gladbacher zu berauben und seien nun in einem schwarzen Pkw flüchtig.

Vor Ort befanden sich diverse Zeugen sowie der 72-jährige Mann. Da dieser taubstumm ist, wird er bei der Sachverhaltsaufnahme von einer Zeugin unterstützt. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gerade fußläufig auf dem Gehweg entlang der Dolmanstraße unterwegs, als er von einer fremden Person angesprochen wird. Zeitgleich näherte sich ein schwarzer BMW und hielt unmittelbar neben den beiden Personen am Fahrbahnrand an. Der Senior machte den Fremden sehr schnell auf seine Beeinträchtigung aufmerksam und versuchte das Gespräch zu beenden. Der unbekannte Mann bettelte jedoch vehement um Bargeld, sodass der 72-Jährige schließlich sein Bargeld zückte.

Plötzlich versuchte der Fremde dem Senior das gesamte Bargeld zu entreißen und es kam zu einer Rangelei, wodurch weitere Zeugen aufmerksam wurden. Schließlich flüchtete der Fremde, indem er in den schwarzen BMW stieg. An der Einmündung Steinbreche/Dolmanstraße wendete der Pkw mit quietschenden Reifen und raste in Fahrtrichtung Refrather Weg davon.

Laut Einschätzungen des Geschädigten sowie der anwesenden Zeugen war der fremde Mann circa 30-40 Jahre alt, ungefähr 1,80 m bis 1,90 m groß und von kräftiger Statur. Er hatte dunkle kurze Haare mit einem Seitenscheitel und trug einen blauen Herrenanzug. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen 3er BMW Kombi.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen versuchten Raubes auf. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Weitere Hinweise zu dieser Tat oder den flüchtigen Tätern nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

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