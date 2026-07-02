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POL-RBK: Rösrath - Rösrather kommt von der Fahrbahn ab - drei Pkw nicht mehr fahrbereit

POL-RBK: Rösrath - Rösrather kommt von der Fahrbahn ab - drei Pkw nicht mehr fahrbereit
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Rösrath (ots)

Am gestrigen Mittwoch (01.07.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Hoffnungsthal. Ein 76-jähriger Rösrather kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei Eintreffen der Polizisten am Unfallort waren bereits Rettungskräfte vor Ort und versorgten den Unfallverursacher.

Zeugen berichteten gegenüber den Polizisten, dass der 76-Jährige gegen 12:12 Uhr mit seinem Pkw die Hauptstraße aus Rösrath kommend in Fahrtrichtung Hoffnungsthal befuhr. Plötzlich sei der Rösrather immer weiter nach rechts gefahren und von der Fahrbahn abgekommen. Schließlich kollidierte er mit einem Toyota, der am rechten Fahrbahnrand geparkt stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota in einen Skoda geschoben, der sich direkt vor dem Toyota befand.

Nach Angaben des Unfallverursachers kann sich dieser nicht mehr an den Unfall erinnern. Nach Rücksprache mit dem anwesenden Notarzt waren keine äußerlichen Verletzungen bei dem Rösrather erkennbar. Ein internistischer Notfall als Unfallursache kann nicht ausgeschlossen werden. In der Folge wurde der 76-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Sein Führerschein wurde durch die Polizei zunächst beschlagnahmt.

Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zur Unfallursache dauern an. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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