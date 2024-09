Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Betrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag und Schmuck durch Schockanruf

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Dienstag (10.09.) erstattete ein Senior aus Leichlingen Anzeige bei der Polizei, nachdem er am Vortag (09.09.) Opfer eines Betruges geworden war. Nach einem so genannten Schockanruf übergab er Bargeld und Schmuck im fünfstelligen Gesamtwert an einen Betrüger.

Gegen 13:15 Uhr erhielt der Leichlinger einen Anruf von einer Frau, die sich als seine Tochter ausgab. Die Frau reichte das Telefon an einen angeblichen Polizisten weiter, der angab, dass die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem eine Person ums Leben gekommen sei. Um die Tochter freizulassen, würde nun eine Kaution benötigt werden.

Nach rund vierstündigen Telefonaten mit unterschiedlichen Personen erschien schließlich ein Abholer an der Wohnanschrift des Geschädigten in Witzhelden und nahm Bargeld und Schmuck in einem mittleren fünfstelligen Gesamtwert entgegen, welches der Senior zuvor in gutem Glauben bereitgelegt hatte.

Der Geldabholer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftige Statur, dunkle kurze Haare und mit einem weißen Hemd bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder dem Geldabholer geben können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden.

Zudem warnt die Polizei nochmals eindringlich vor dieser bekannten Betrugsmasche, bei der Betrüger gezielt den Schockmoment ausnutzen. Bitte sensibilisieren Sie auch Ihre Angehörigen. Wer sich kostenlos beraten lassen möchte, kann sich gerne an das zuständige Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444 wenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell