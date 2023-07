Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (24.07.) wurde die Polizei gleich drei Mal zu aufgebrochenen Handwerkerfahrzeugen gerufen, darunter zwei Mercedes Kastenwagen in Bensberg und ein weiterer Kastenwagen der Marke Opel im Stadtteil Refrath.

In der Immanuel-Kant-Straße in Refrath bemerkte der Fahrer eines Kastenwagens der Marke Opel am Montagmorgen gegen 06:50 Uhr, dass sich ein Loch in der Schiebetür befand und zudem mehrere hochwertige Werkzeuge fehlten, darunter eine Handfräse, eine Stichsäge sowie ein Staubsauger. Der Wert des entwendeten Guts konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Abgestellt hatte der Fahrer sein Fahrzeug am Sonntagabend (24.07.) gegen 19:00 Uhr.

Im Stadtteil Bensberg wurden gleich zwei aufgebrochene Kastenwagen der Marke Mercedes gemeldet. In beiden Fällen befanden sich jedoch keine hochwertigen Gegenstände in den Handwerkerfahrzeugen, sodass die Täter hier keine Beute machen konnten. In der Ferdinand-Stuck-Straße wurde zwischen Freitag (21.07.) circa 15:00 Uhr und Montagabend (24.07.) circa 23:30 Uhr die Tür eines Kastenwagens beschädigt. Sie wurde aufgehebelt und verbogen vorgefunden und ließ sich zudem nicht mehr öffnen.

In der Overather-Straße gab der Mitarbeiter eines Handwerkerunternehmens an, am Montagmorgen gegen 06:15 Uhr ein Loch in der Schiebetür des Mercedes festgestellt zu haben. Am Fahrbandrand geparkt hatte er das Fahrzeug am Donnerstag (06.07.) gegen 15:00 Uhr.

Der entstandene Sachschaden wird jeweils auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 3 bittet um Zeugenhinweise zu den drei Fahrzeugaufbrüchen. Wer etwas Auffälliges im Umfeld der Tatorte beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell