POL-RBK: Bergisch Gladbach - SUV der Marke Lexus gestohlen

Overath (ots) - Am Sonntag (22.05.) gegen 19:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 53-jährigen Autofahrerin aus Lindlar und einem 11-jährigen Fahrradfahrer aus Overath im Einmündungsbereich der Olper Straße/Zöllnerstraße in Overath. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 53-jährige mit ihrem Mazda die Zöllnerstraße in Fahrtrichtung Olper ...

mehr