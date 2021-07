Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Führerschein beschlagnahmt

Overath (ots)

Am Montag (19.07.) verursachte eine 65-jährige Overatherin gegen 18:45 Uhr auf der Neuenhauser Straße in Overath-Heiligenhaus einen Unfall und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Laut Zeugin war die Frau war mit ihrem VW in Fahrtrichtung Steinenbrück unterwegs und musste aufgrund eines entgegenkommenden Autos verkehrsbedingt anhalten. Als sie anschließend an einem geparkten Ford vorbeifuhr, stieß sie mit ihrem Auto gegen die hintere linke Fahrzeugseite und setzte ihre Fahrt fort. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte die Fahrerin kurze Zeit später von den Beamten auf an der Einmündung Holzbachtalstraße / Olper Straße angehalten werden. Die 65-Jährige machte einen verwirrten Eindruck, war zeitlich nicht orientiert und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Der Führerschein wurde aufgrund der körperlichen Einschränkungen beschlagnahmt; die Weiterfahrt untersagt. (mw)

