Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und prallt vor einen Baum

Burscheid (ots)

Heute (13.07.) gegen 14:30 Uhr ist es auf der Kreisstraße 9 in Höhe der Ortschaft Grünscheid zu einem Alleinunfall mit einer verletzten Person gekommen.

Ein 28-jähriger Leverkusener war mit seinem Hyundai aus Richtung L 294 / Metzholz kommend in Richtung Nagelsbaum unterwegs. In Höhe der K 6 / Unterwietsche kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Leitplanke, fuhr über eine Wiese und prallte letztlich vor einen Baum. Er konnte sich selbständig aus seinem stark beschädigten Pkw befreien und wurde durch einen angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es bestand nach erster Einschätzung des behandelnden Notarztes keine Lebensgefahr.

Der Hyundai des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Zeitweise musste die Straße gesperrt werden, da ein Kran für die Bergung des Pkw nötig war. (ct)

