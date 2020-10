Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Alkoholisierter Fahrer versucht zu Fuß vor der Polizei zu flüchten

Wermelskirchen (ots)

Am vergangenen Freitag (09.10.) um kurz vor 20 Uhr hat es einen Einsatz der Feuerwehr am Wanderparkplatz Eifgen in Wermelskirchen gegeben, nachdem eine Frau in den Eifgenbach gefallen war.

Als ihr Ehemann, ein 54-jähriger Wermelskirchener, mit einem VW auf den Wanderparkplatz gefahren kam, wurde er von Polizisten angehalten. Er hatte eine deutliche Alkoholfahne und weigerte sich den Polizisten gegenüber vehement, seine Personalien anzugeben und seinen Führerschein vorzuzeigen. Plötzlich rannte er los und wollte vor der Polizei flüchten. Er wurde durch die Polizisten an der Flucht gehindert, zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Atemalkoholtest ergab wenig später über 1,2 Promille.

Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass er der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell