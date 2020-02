Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufmerksamer Mitarbeiter schnappt Diebe

Ludwigshafen (ots)

In einem Baumarkt in der Industriestraße gelang es am 03.02.2020 einem 35-jährigen Mitarbeiter sowie dem 33-jährigen stellvertretenden Marktleiter zwei Diebe zu schnappen. Dem 35-Jährigen waren die zwei Männer aufgefallen, als sich einer der beiden ein Päckchen in die Hosentasche steckte. Im Kassenbereich gelang es dem Baummarktmitarbeiter, gemeinsam mit dem stellvertretenden Marktleiter, beide zu stellen. Neben dem Päckchen hatten sich auch versucht, eine Kreishandsäge zu stehlen. Bei der Durchsuchung durch die Polizei wurde bei einem der Täter ein Messer gefunden. Dieses wurde sichergestellt.

