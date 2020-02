Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Schmuckbesitzer/-in gesucht

Wermelskirchen (ots)

Am 17.01.2020 wurden gegen 10:00 Uhr an einem an die Pohlhauser Straße angrenzenden Waldgebiet zwei Schmuckkoffer mit diversen Schmuckgegenständen aufgefunden.

Auffallend ist, dass es sich hierbei um mehrere Gegenstände der Kosmetikmarke AVON handelt. Außerdem beinhaltet der Fund eine silberne Brosche in Form einer plastisch dargestellten Biene mit dem Kürzel des Deutschen Landfrauenverbandes (DLV) auf der Vorderseite. Ebenfalls befinden sich unter den Gegenständen ein goldfarbener tragbarer Zigarettenaschenbecher sowie Manschettenknöpfe. Bei dem Schmuck könnte es sich um Diebesgut aus einer Straftat handeln.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer erkennt die Schmuckgegenstände und kann sie zuordnen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Bergisch Gladbach (Telefonnummer 02202 205-0). (gb)

