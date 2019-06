Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach /Odenthal - Aufbruch von Zigarettenautomaten

Bergisch Gladbach/Odenthal (ots)

In der Nacht auf Freitag (14.06.) haben unbekannte Täter gegen 0:30 Uhr in Odenthal-Eikamp einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und das Kartenlesegerät entwendet. Aufgrund der Intervention aufmerksamer Anwohner ergriffen die Täter die Flucht, bevor sie an das Geldfach gelangen und ihre Tat vollenden konnten. Zu einem weiteren Vorfall kam es kurze Zeit später in Bergisch Gladbach im Schlodderdicher Weg. Vermutlich handelt es sich um die gleichen Täter.

Anwohner bemerkten in der Nacht ein Auto, das immer wieder an der Alte-Wipperfürther-Straße in Eikamp entlang fuhr. Als sie aus dem Fenster schauten, sahen sie zwei Männer, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten und einen dritten Mann in einem Auto auf der Fahrerseite sitzend. Als die Zeugen den Männern etwas zuriefen, flüchteten diese daraufhin erschrocken in das Auto und fuhren davon.

Gegen 01:30 Uhr wurde ein weiterer Zigarettenautomat in Bergisch Gladbach im Schlodderdicher Weg aufgebrochen. Hierbei brachen die Täter auch das Geldfach auf. Ob Tatbeute entwendet wurde, ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch unklar. Nach einheitlichen Zeugenaussagen waren die Täter zu dritt in einem dunklen Kleinwagen unterwegs und dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

