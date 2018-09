POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher in der Innenstadt

Leichlingen (ots) - Gleich zwei Einbruchversuche lösten in der Nacht zu Freitag Polizeieinsätze in der Brückenstraße aus.

Gegen Mitternacht (06./07.09.) wählte ein aufmerksamer Anwohner den Notruf. Ihm war ein Mann mit einem Fahrrad und Anhänger aufgefallen, der verdächtig in die Fenster einer Gaststätte in der Brückenstraße schaute. Als die Beamten eintrafen, war der Mann verschwunden. Die Polizisten konnten frische Hebelmarken an einem der Fensterrahmen feststellen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Ein Schlüsseldienst sicherte das Fenster der Gaststätte.

Nur zwei Stunden später bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Brückenstraße Licht im Hausflur. Als er in den Flur rannte, hörte er die Haupteingangstür des Hauses ins Schloss fallen. Der Zeuge rannte in den Hof und sah dort einen fremden Mann, der sofort flüchtete. An der Eingangstüre konnten später ebenfalls frische Aufbruchsspuren festgestellt werden.

In beiden Fällen werden die männlichen Einzeltäter als circa 170 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben. Ein Täter hatte eine Kappe auf und war mit einem Fahrrad samt Anhänger unterwegs. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, kann zurzeit nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (shb)

