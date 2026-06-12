Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg überprüft Güterverkehr auf A1 bei Wildeshausen +++ Schwerpunkt: Verkehrs- und Betriebssicherheit

Oldenburg/Wildeshausen (ots)

Am Donnerstag, 11. Juni 2026, kontrollierten 12 Einsatzkräfte der Polizeidirektion Oldenburg, zwei Einsatzkräfte der Polizei Bremen sowie vier Mitarbeitende des Bundesamts für Logistik und Mobilität Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs. Der Schwerpunkt der Kontrolle, die auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen-Süd stattfand, lag auf der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unterstützt wurden sie hierbei durch zwei Mitarbeitende des TÜV Nord.

Insgesamt wurden in der Zeit von 8:30 bis 15:30 Uhr 50 Beförderungseinheiten kontrolliert. In 10 Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Der Schwerpunkt der Mängel lag im Bereich der Reifen sowie Ladungssicherung.

Zu Beginn der Kontrolle wurde ein Sattelzug mit offenem Schüttgutcontainer angehalten und kontrolliert. Das mit gefährlichen Abfällen (Bitumengemisch) beladene Fahrzeug war von einer Baustelle in Wildeshausen nach Bremen unterwegs. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und der mitzuführenden Dokumente mussten die Kontrollkräfte diverse Verstöße feststellen. Die erforderliche Kennzeichnung als Abfalltransport wurde nicht vorgenommen, zudem konnte vor Ort keine Genehmigung für den Transport der gefährlichen Abfälle ausgehändigt werden. Das Bitumengemisch wurde ohne erforderliche Ladungssicherung im offenen Schüttgutcontainer transportiert und eine Wägung des Gespanns ergab außerdem eine Überladung von 2,8 Tonnen. Bei Inaugenscheinnahme der Sattelzugmaschine konnten verrostete Stabilisatoren sowie Schwingungsdämpfer festgestellt werden, die wichtige Bauteile für die Fahrdynamik darstellen. Gegen den 69-jährigen Fahrzeugführer sowie Firmenverantwortlichen wurden jeweils umfangreiche Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde aufgrund der nicht vorhandenen Ladungssicherung untersagt.

In den Fokus zweier Kontrollkräfte ist die Ladung eines Sattelzugs geraten, die von Münster nach Travemünde zur Fähre transportiert werden sollte. Die Ladung, 22 Tonnen Papierrollen, war bereits verrutscht, da sich die verwendeten Sicherungsmittel bereits gelöst hatten. Neben der mangelhaften Ladungssicherung konnte auch ein defekter Reifen am Sattelanhänger festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde dem 60-jährigen Fahrzeugführer untersagt. Diese wird erst nach einer ordnungsgemäßen Nachsicherung sowie Wechsel des Reifens gestattet. Auch in diesem Fall wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Im weiteren Verlauf konnte ein Sattelzug, der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde, auf der Rastanlage kontrolliert werden. Dieser war mit knapp 24 Tonnen Pasta beladen. Bei Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten konnten zahlreiche fahrpersonalrechtliche Verstöße aufgedeckt werden. Insgesamt wurden 40 Zuwiderhandlungen festgestellt. Sowohl gegen den Fahrer als auch den Firmenverantwortlichen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung von knapp 1.500 Euro hinterlegen.

Bei der Kontrolle eines weiteren Sattelzugs wurde festgestellt, dass der Sattelanhänger über keine gültige Zulassung mehr verfügte. Diese wurde durch den Zulassungsstaat außer Kraft gesetzt, da das Unternehmen seit mehr als einem Jahr keine Versicherungsbeiträge mehr geleistet hatte und der Versicherungsschutz erloschen war. Durch den Firmenverantwortlichen wurde im Anschluss eine neue Versicherung abgeschlossen und der zuständigen Zulassungsstelle vorgelegt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Auslandspflichtversicherungsgesetz eingeleitet und ein Vermögensabschöpfungsverfahren aufgrund des erwirtschafteten finanziellen Vorteils durch Nichtbezahlen der Versicherungsbeiträge angeregt.

Ein weiteres Kontrollteam traf am Ende des Tages auf einen ihnen bekannten Fahrer. Der Sattelzug hatte Fahrzeugteile geladen, die erneut gänzlich ungesichert waren. Auch der für die Beförderung der Güter ausgewählte Sattelanhänger wies bei der ersten Inaugenscheinnahme Mängel im Bereich der Bremsanlage auf. Durch Mitarbeitende des TÜV Nord wurden die Mängel an der Betriebsbremsanlage im Anschluss als gefährlich eingestuft. Das Kontrollteam untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt und begleitete das Fahrzeug in eine Werkstatt. Erst nach Instandsetzung der Bremsanlage sowie Sicherung der Ladung darf die Fahrt fortgesetzt werden.

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