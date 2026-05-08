Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Kontrolltag der Regionalen Kontrollgruppe "Kriminalitätsbekämpfung" im Bereich der Landkreise Cloppenburg und Vechta

Oldenburg/Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026 führten Beamtinnen und Beamte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg gemeinsam mit dem Hauptzollamt aus Osnabrück und Oldenburg in den Nachmittags- und Abendstunden Schwerpunktkontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung auf der Autobahn 1 und den Bundesstraßen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta durch. Durch die 20 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll wurden insgesamt 110 Fahrzeuge und 186 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden bei den Kontrollen acht Straf- und elf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen zwei Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Vier Fahrzeuge waren ohne erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs.

Bei einem Fahrzeug stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet wurde. Durch den Zoll wurden bei mehreren Kontrollen insgesamt mehr als 1100 Euro Steuerschulden eingezogen. Bei einem 40-Jährigen aus Schneverdingen festgestellt, dass es sich bei dem vorgezeigten Führerschein um eine Fälschung handelt und der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und THC. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der gefälschte Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bei zwei weiteren Fahrzeugführern konnte eine Beeinflussung durch THC und durch Kokain festgestellt werden. Auch diesen beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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