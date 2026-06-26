Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kleinkraftrad zerstört - Kreuzungsunfall mit 18-Jährigem

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (25.06.) kam es auf der Dorstener Straße Kreuzung Elpenbachstraße zu einem Unfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Kleinkraftradfahrer. Hierbei erlitt der 18-jährige Zweiradfahrer diverse Verletzungen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es zu dem Unfall gegen 18:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 61-jährige Jeep-Fahrerin auf der Dorstener Straße in Fahrtrichtung Sterkrade und wartete vor der Kreuzung Elpenbachstraße auf Grünlicht. Als die Ampel schlussendlich umsprang, fuhr sie an, wobei es unmittelbar zur Kollision mit dem 18-jährigen Zweiradfahrer kam. Nach Angaben mehrerer Zeugen kam dieser von links aus Richtung der Elpenbachstraße in die Kreuzung eingefahren und konnte einen Zusammenstoß mit dem Jeep der Bottroperin nicht mehr verhindern. Er stürzte von seinem Zweirad, hierbei zog er sich diverse Verletzungen zu. Die Kollision war so stark, dass die Gabel vom Fahrzeugrumpf abriss.

Der 18-Jährige wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und abschließend in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für ca. 30 Minuten gesperrt werden. Die Unfallursache wird nun durch das Verkehrskommissariat ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell