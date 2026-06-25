Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Handyaufnahmen nach Fahrt im Ausnahmezustand gesucht!

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Für Angst und Schrecken sorgte heute (25.06.), gegen 8 Uhr früh, ein Autofahrer am Hauptbahnhof Oberhausen. Der Mann fuhr wie von Sinnen um den Busbahnhof herum, brachte dabei mehrere Menschen in Gefahr. Zeugen versuchten ihn zu stoppen, was jedoch misslang. Die per Notruf alarmierte Polizei schickte sofort mehrere Streifenwagenbesatzungen, um den Fahrer zu stoppen, was kurze Zeit später an der Markstraße/Alleestraße auch gelang. Der Atemalkoholtest des 20-jährigen Fahrers zeigte einen Wert von mehr als zwei Promille, außerdem hat er bereits ein Fahrverbot. Der Mann, der zudem Widerstand leistete, wurde in den Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten mögliche Zeugen, die Videoaufnahmen der Fahrweise des Mannes gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell