PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Handyaufnahmen nach Fahrt im Ausnahmezustand gesucht!

POL-OB: Handyaufnahmen nach Fahrt im Ausnahmezustand gesucht!
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Für Angst und Schrecken sorgte heute (25.06.), gegen 8 Uhr früh, ein Autofahrer am Hauptbahnhof Oberhausen. Der Mann fuhr wie von Sinnen um den Busbahnhof herum, brachte dabei mehrere Menschen in Gefahr. Zeugen versuchten ihn zu stoppen, was jedoch misslang. Die per Notruf alarmierte Polizei schickte sofort mehrere Streifenwagenbesatzungen, um den Fahrer zu stoppen, was kurze Zeit später an der Markstraße/Alleestraße auch gelang. Der Atemalkoholtest des 20-jährigen Fahrers zeigte einen Wert von mehr als zwei Promille, außerdem hat er bereits ein Fahrverbot. Der Mann, der zudem Widerstand leistete, wurde in den Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten mögliche Zeugen, die Videoaufnahmen der Fahrweise des Mannes gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren