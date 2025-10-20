PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei Oberhausen besucht VdK Ortsverband Sterkrade Mitte und Blinden- und Sehbehindertenverein Oberhausen

Oberhausen (ots)

Der VdK Ortsverband Sterkrade Mitte hatte am Freitag (17.10.) erneut auch wieder Mitglieder vom Oberhausener Blinden- und Sehbehindertenverein eingeladen, gemeinsam an der #NMDO-Aktion teilzunehmen.

Mehrere Dutzend Seniorinnen und Senioren wollten von der Polizei Oberhausen auf den aktuellsten Stand in Sachen Telefonbetrüger gebracht werden und hatten dazu auch zielgenaue Nachfragen.

Unter den Zuhörern waren aber auch Interessenten, die sich ihr neues #NMDO-Stickeralbum bereits bei anderen Aktionen gesichert hatten und nun die zweite oder auch schon die dritte Stickertüte in Empfang nahmen.

Wir bedanken uns sehr bei unserem Kooperationspartner VdK Sterkrade Mitte für die Organisation und zuverlässige Begleitung unserer Präventionskampagne zum Schutz von Seniorinnen und Senioren vor den üblen Maschen der Telefonbetrügermafia.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

