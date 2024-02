Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Buchtipp: Die Gedanken eines Einbrechers (mit "Cassy")

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Durch die Tür bin ich durch, hoffentlich hat mich keiner gesehen. Ha, bestimmt nicht, mitten in der Nacht. Also was haben wir hier: Markenklamotten, vielleicht auch irgendwo Bargeld. Stopp, was sind das für Geräusche?! "Hier ist die Polizei! Sofort rauskommen, sonst Diensthund!" Schnell verstecken, hier zwischen den Kleiderständern. Bleib einfach ganz ruhig, still, einfach warten. Jetzt ganz ganz leise! "Wuff, wuff, wuff!" (*bedeutet rauskommen sonst beiße ich; Anmerkung des Autors) Ich komm nicht raus, kannst du noch so laut bellen! Aua, aua, ahh - lass mich in Ruhe!!!

Verlassen wir an dieser Stelle die mögliche Gedankenwelt des Einbrechers, der in der Nacht zum heutigen Mittwoch (14.02.) die Bekanntschaft mit unserem Diensthund "Cassy" machen durfte. Zeugen konnten zuvor gut beobachten (ja, mitten in der Nacht) wie ein Mann mit einem Rucksack in ein Bekleidungsgeschäft auf der Bahnhofstraße in Oberhausen-Sterkrade einstieg. Zuvor hatte er mit entsprechendem Werkzeug die Tür des Ladens mit Gewalt aufgebrochen. Dank der aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger endete nach sofortiger Umstellung des Geschäfts die Diebestour relativ abrupt. Der 44-jährige Mann wurde durch den "Cassy-Biss" leicht verletzt und nach ärztlicher Begutachtung in das Polizeigewahrsam verbracht.

Übrigens, falls Ihnen der Name "Cassy" bekannt vorkommen sollte: Am Freitagabend (26.01.) hatte er bereits Autoaufbrecher als "Kundschaft" - deren Gedanken liegen uns leider nicht vor, freuen uns aber auf zukünftige Abenteuer von Cassy...

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell