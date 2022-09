Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Focus on the Road" - Mehr als 250 Fahrzeuge im Stadtgebiet kontrolliert

Oberhausen (ots)

An insgesamt acht Kontrollstellen waren Polizistinnen und Polizisten am Donnerstag (22.09.) im Stadtgebiet von Oberhausen im Einsatz. "Focus on the Road" ist das Motto von landesweiten Kontrolltagen, die von dem europaweiten Netzwerk "ROADPOL" koordiniert werden. Die Senkung von Verkehrsunfallopfern ist eines der primären Ziele des Netzwerks (siehe auch roadpol.eu).

Ablenkung durch Smartphones etc. ist eine "gefährliche Krankheit", unter der viele Fahrzeugführer leiden. Keine Nachricht oder ein Anruf kann so wichtig sein, dass man einen "Blindflug" seines Fahrzeugs riskieren sollte. Insgesamt 19 Fahrzeugführer, vier Radfahrer und einen Scooter-Fahrer, die sich lieber mit ihrem Mobiltelefon beschäftigten, anstatt den "Fokus auf die Straße" zu setzen, konnten die Kräfte stoppen; entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Ein 51-jähriger Fahrzeugführer überschritt die halbe Promillegrenze mit 0,58 nach dem Konsum von alkoholischen Getränken. Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, eine Geldstrafe von 500,00 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Bei den insgesamt über 250 kontrollierten Fahrzeugen wurden zusätzlich elf "Gurt-Muffel" am Steuer entdeckt, die mithilfe von Verwarngeldern ans zukünftige Anschnallen erinnert wurden.

