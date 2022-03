Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Frau im Treppenhaus ausgeraubt

Oberhausen (ots)

Am gestrigen Vormittag (23.03.) ist eine Frau in einem Treppenhaus eines Parkhauses in Sterkrade-Mitte ausgeraubt worden. Ein Täter attackierte die 44-Jährige und schlug ihr mehrfach gegen ihren Kopf. Er forderte ihr Handy sowie die Geldbörse und flüchtete. Daraufhin hielt die Frau ein vorbeikommendes Auto an und verständigte mit Hilfe des Fahrers die Polizei. Sofort rückten alle Streifenwagen-Teams aus und fahndeten nach den Räuber, den sie kurz darauf auch tatsächlich antrafen. Der 26-Jährige hatte die Geldbörse samt Inhalt dabei. Auch das geraubte Telefon konnte in der Nähe aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell