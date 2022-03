Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Dorfsheriff vereitelt Betrug an 79-Jährigem

Oberhausen (ots)

In der Vergangenheit haben Täter im Bereich Schmachtendorf-Mitte immer wieder ältere Personen um Spenden gebeten, um sie dann zu bestehlen. Deshalb hatte ein aufmerksamer Bezirksdienstbeamter am Dienstagvormittag (22.03.) auch genau das im Blick. Er wurde stutzig, als er auf einem Parkplatz an der Hiesfelder Straße/Schmachtendorfer Straße, einen 79-jährigen Herrn im Gespräch mit einem jüngeren Mann entdeckte, der ein Klemmbrett über die geöffnete Geldbörse des Mannes hielt. Auch das Aussehen des 28-Jährigen erinnerte ihn an Bilder einer Überwachungskamera, auf denen ein Täter in zwei weiteren Fällen mit genau diesem Klemmbrett-Trick, seine Opfer abgelenkt und deren Portemonnaies gestohlen hatte.

Als der Dorfsheriff auf die beiden Männer zuging, wurde der Tatverdächtige sichtlich nervös, versuchte aber dennoch dem 79-Jähigen den Geldschein aus der Hand zu nehmen. Da er dann offensichtlich flüchten wollte, packte der Polizeibeamte ihn und brachte ihn zur Bezirksdienstwache. Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell