Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Oberhausen (ots)

Kurz vor Mitternacht machte am Dienstag (22.2.) ein 31-jähriger Opel-Fahrer eine Streifenwagenbesatzung auf sich aufmerksam, woraufhin die Polizisten ihn auf der Stöckmannstraße anhielten kontrollierten.

Sofort bemerkten sie die stark geröteten und wässrigen Augen des Autofahrers, der zudem auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Um den Verdacht der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr unter Drogeneinfluss genauer zu untersuchen, transportierten sie den Touristen, der nach eigenen Angaben in wenigen Tagen zurück in seine Heimat Albanien reisen wollte, zur Polizeiwache. Dort reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain, was die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung zur Folge hatte.

Einen guten Grund für weitergehende Maßnahmen lieferte der Tourist den Polizisten, als er im Foyer der Polizeiwache unauffällig ein Kokaintütchen auf den Boden fallen lassen wollte. Selbstverständlich war das den Polizisten nicht entgangen.

Sie nahmen das aber zum Anlass einer sofortigen und gründlichen Suche nach weiteren Drogen und Beweismitteln. In einem Schuh und seiner Umhängetasche tauchten dann auch zwei weitere Drogentütchen auf. Das ebenfalls gefundene Bargeld in einer szenetypischen Stückelung, zusammen mit den verkaufsfertig verpackten Drogen und den drei 20-Euro-Scheinen, die der Verdächtige bei der Polizeikontrolle auf seinem Schoß liegen hatte, erhärteten nunmehr den Verdacht, dass der angebliche Tourist mit Drogen gehandelt hatte.

Vieles deutete außerdem darauf hin, dass der bereits mehrfach im Zusammenhang mit der Begehung von Drogendelikten in Erscheinung getretene Tatverdächtige sich bereits seit längerer Zeit in Oberhausen aufgehalten hatte.

Den Rest der Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam.

