Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Das wusste ich nicht!" - Raser gibt sich ahnungslos

Oberhausen (ots)

In einem sogenannten Mehrzweckfahrzeug, einem Bus zur Personenbeförderung mit bis zu acht Sitzplätzen, der mit einer Schulbustafel ausgestattet war und in dem sich aber keine Fahrgäste befanden, raste am Dienstagnachmittag (19.10.) ein 36-jähriger Duisburger über die Parallelstraße.

Die Spezialisten vom Oberhausener Verkehrsdienst blitzten den Mann mit mehr als der doppelten, zulässigen Geschwindigkeit in der deutlich ausgeschilderten 30 km/h Zone.

Der Verstoß wird mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot für einen Monat geahndet werden.

Auch sein Erklärungsversuch: "Das wusste ich nicht", wird ihn davor nicht bewahren.

Um auch weiterhin Raser in unserem Stadtgebiet zu entlarven, werden wir in der kommenden Woche, neben zahlreichen anderen Messstellen, auch hier anzutreffen sein:

Montag 25.10.2021

Teutoburger Straße

Dienstag 26.10.2021

Arminstraße

Mittwoch 27.10.2021

Holtstegstraße

Donnerstag 28.10.2021

Hamburger Straße

Freitag 29.10.2021

Postweg

Es gibt aber eine ganz simple Strategie, um unliebsame Zusammenkünfte von vorne herein auszuschließen:

Beachten Sie immer und überall die gültigen Verkehrsvorschriften!

