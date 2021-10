Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Eine Autofahrerin (51) war am 18.10.2021, gegen 07:00 Uhr auf der Tannenbergstraße in Richtung Ebertstraße gefahren. In Höhe eines Fußgängerüberwegs überquerte eine junge Frau (22) die Straße. Auf der Straße kam es zur Kollision, bei der die Fußgängerin zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Sie wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Autofahrerin gab an, sie hätte die Fußgängerin zu spät gesehen.

Tipp der Polizei

Unterschiedliche Kleidung macht unterschiedlich sichtbar. Im Herbst und im anschließend im Winter werden die Tage immer kürzer. Zu den übrigen Gefahren im Straßenverkehr kommt dann auch vermehrt wieder die Dunkelheit. Wichtig ist, dass gerade Fußgänger sich gut sichtbar machen. Möglichkeiten eines zusätzlichen Schutzes gibt es, zum Beispiel hellere Kleidung, Kleidung mit Reflektionsstreifen, wie sie bei der Sportbekleidung schon meist üblich sind oder Reflektoren, die zusätzlich am Ärmel getragen werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell